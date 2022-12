Scherma | azzurri del fioretto terzi nella prova a squadre di Tokyo

(Di domenica 11 dicembre 2022) L’Italia delmaschile, composta da Garozzo, Foconi, Bianchi e Marini, hanno concluso al terzo posto laa squadra della tappa didi Coppa del Mondo 2022/23. Glihanno battuto 45-38 la Francia, centrando un altro podio dopo quello di Boon di qualche mese fa. Prima della Francia, l’Italia aveva battuto agli ottavi Singapore, 45-34, poi l’Ungheria ai quarti, 45-26. In semifinale è arrivata poi la sconfitta contro il Giappone, 45-30. SportFace.

