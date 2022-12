Ronaldo in lacrime | il retroscena di un declino | ripudiato da tutti | cosa farà ora

Non è riuscito a trattenersia fine partita: le telecamere impietose hanno seguito le suenel post - partita, passo dopo passo. Non era così che pensava di lasciare la nazionale, cosa ...Declinare il suo nome al passato è quasi scioccante, ma l'ha voluto lui. Cristiano è scappato via da tutto e da tutti, a cominciare da se stesso. Ora scoppia a piangere , tenero e fragile quando per ...Si è illuso di essere ancora il più grande e di stare al centro della squadra. Dal Ct agli amici, fino ai connazionali, si è trovato tutti contro. Ed è finito in caduta libera ...Ieri Cristiano Ronaldo ha giocato l’ultima partita della sua carriera in un mondiale. La sconfitta del suo Portogallo contro il Marocco ha infatti segnato un momento storico per il campione portoghese ...