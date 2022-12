LIVE Sci alpino | Slalom Sestriere 2022 in DIRETTA | Vlhova al comando su Holdener e Shiffrin

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLOMASCHILE DI VAL D’ISERE DALLE 9.30 E DALLE 12.30 10.50 Sara Hector vola nella parte alta con 16 centesimi di vantaggio, poi commette un erroraccio clamoroso! Salta la porta, risale e accusa un distacco pesantissimo. Incredibile passo falso! Chiude ultima a 5.43! Con il numero 14 parte la norvegese Thea Louise Stjernesund. 10.48 La norvegese Mina Fuerst Holtmann inizia bene con soli 15 centesimi in alto, poi commette un filotto di errori notevole e conclude decima a 2.04. Peccato. Attenzione a Sara Hector ora. 10.47 La svizzera Michelle Gisin lascia un secondo nella prima metà di gara, continua a perdere terreno ed è appena 11a a 2.94. Pessima prova! Al cancelletto la norvegese Mina Fuerst Holtmann (12). 10.45 ...

...30 Atletica Leggera Campionati Europei Cross (replica) ore 05:30di Fondo: Coppa del Mondo 2022/...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...OA Sport vi propone la direttatestuale degli sport invernali : tutti i risultati delle gare ... Si inizia alle 09.30 con loalpino .È tutto pronto a Ponte di Legno e sul ghiacciaio Presena in vista del fine settimana di Coppa del Mondo di sci alpinismo, in calendario da venerdì ... Le fasi salienti della sprint si potranno vedere ...La diretta testuale dello slalom femminile di Sestriere, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...