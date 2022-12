Erano anni che nessuno mi diceva così | lo sfogo davanti a Signorini

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ci sono due nuovi vip nella casa del Gf Vip. Dal 12 dicembre faranno il loro ingresso Milena Miconi e Riccardo Fogli. È stato lo stesso Anfonsoad annunciarlo nel corso dell'ultima puntata. Il conduttore infatti ha affermato durante la diretta: "Voglio fare festa insieme a due nuovi vipponi che entreranno in casa il prossimo lunedì 12 dicembre, sono Riccardo Fogli e Milena Miconi". Riccardo Fogli, in collegamento, è subito intervenuto: "Sono contento che mi hai definito nuovo. Nuovo, insomma…chemi. Grazie". Il cantante ha apprezzato le parole died è pronto per questa nuova avventura. Poi è intervenuta anche Milena Miconi: "Io mi sono preoccupata Alfonso, pensavo di stare in quarantena fino ad aprile, mi è ...