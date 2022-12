Auto non si ferma all’alt dei carabinieri | poi lo schianto | 3 morti e 4 feriti

(Di domenica 11 dicembre 2022) Alessandria – È di tre, di 33, 29 e 15 anni, e 4il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 4 di notte lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria. Come reso noto dal 118 i duesono uno in codice rosso e uno in codice giallo. L’, su cui viaggiavano le sette persone finita fuori strada nelle prime ore di questa mattina, non si sarebbetadei, dopo essere stata notata al quartiere Cristo di Alessandria, mentre procedeva nel centro abitato in modo irregolare. Il conducente, visti i lampeggianti accesi del mezzo di servizio e l’inversione perrli, avrebbe accelerato, dirigendosi verso la periferia di Alessandria. Dopo un inseguimento fino alla scuola di polizia alla fine di corso ...

