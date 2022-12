Uomini e donne | registrazione 9 dicembre | una dama cacciata via “Maria arrabbiata con lei”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Le anticipazioni delladi venerdì 92022, annunciano nuovi sviluppi per i protagonisti. Ma ad attirare l’attenzione è l’assenza di una, la quale è ormai era diventata uno dei volti protagonisti del Trono over di queste ultime edizioni del programma diDe Filippi. Di chi stiamo parlando? Di Pinuccia. Ma andiamo a L'articolo proviene da KontroKultura.

... sempre più interessata a Edoardo, e chi su Antonella Fiordelisi, dimenticandosi che chi alla fine potrebbe trionfare è l'ex tronista diLuca Salatino, che è anche il preferito di ...Lo sappiamo tutti che non è vero che se il centrodestra è unito è imbattibile, questa è una frase vuota,di buona volontà possono sconfiggere qualunque armata politica abbiano davanti, ...Al GF Vip entra l'ex tronista di Uomini e Donne. Tornato da poco single si butta nella casa magari in cerca del nuovo amore ...Davide Maggio anticipa che a entrare nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe essere anche Donadei ex tronista di U&D ...