Trentino | valanga travolge due scialpinisti | uno dei due seppellito completamente dalla neve | è grave

(Di sabato 10 dicembre 2022) Dramma ad alta quota: i soccorritori hanno trasportato d’urgenza in ospedale uno scialpinista, le cui generalità non sono ancora note, dopo che unalo ha travolto. Una muraglia diche si è staccata nella zona del rifugio passo San Nicolò. In cima alla Val San Nicolò, a valle del rifugio lungo il versante verso baita alle Cascate, inAlto Adige. Il distacco nevoso con un fronte di circa 50/70 metri e una lunghezza di circa 300 metri, ha coinvolto dueche si trovavano a una quota di circa 2.200 metri. Due membri di un gruppo di sette: uno dei due fortunosamente è stato sepolto parzialmente ed è riuscito a liberarsi. Sull’altro, invece, lasi è abbattuta massiccia, seppellendolo. Dramma ad alta quota: una...

