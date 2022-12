Qatar 2022 | Inghilterra - Francia 0-1 Les Bleu conquistano il primo tempo

(Di sabato 10 dicembre 2022) AGI - Lasi aggiudica ildei quarti di finale contro l'. 0-1 il parziale con la rete al 17' che porta la firma di Tchouaméni. L'azione è partita da Mbappé che ha conquistato palla, passata a Dembélé e poi a Griezmann. Un lancio di 25 metri e la sfera è finita sui piedi di Tchouaméni che con un destro secco ha beffato il portiere Pickford sulla destra. I tifosi de Lesesultano, anche nelle piazze. Gli inglesi hanno cercato di reagire e al 29' Kane su un passaggio di Rice eha provato con un destro dai 20 metri. Lloris ha intuito però la traiettoria con un tuffo ha respinto la palla mandandola in corner. Da segnalare al 43' il cartellino giallo tirato fuori dall'arbitro per Griezmann reo di gioco falloso.

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Prosegue la favola del Marocco, che fa la storia e vola in semifinale grazie alla vittoria per 1-0 maturata ai danni del Portogallo. A decidere la sfida è un colpo di testa ...E fuori dallo stadio a spingere la squadra c'era una comunità, c'era un universo. Il Marocco e il Qatar sono le due estremità della mezzaluna islamica che dominò la parte di mondo compresa tra il ...