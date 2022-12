(Di sabato 10 dicembre 2022) Non èil cosa, ma il perché e il come presidente russo espone i suoi concetti a diventare rilevante. la necessità di mandare segnali dentro il Cremlino

L'HuffPost

' Se l'Ucraina smette di resistere, non ci sarànessuno di noi. Quindi non ho dubbi che prima o poicomparirà davanti a un tribunale internazionale'. Il presidente del consiglio di ...... come mostra, per esempio, la giustificazione della guerra dida parte del Patriarca di Mosca. nei modi che ciascuno vorrà trovare: pregare, vuol dire riconoscere, appunto, che "Dio è... Putin più parla, più è in difficoltà. E ultimamente parla tanto