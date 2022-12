Privaci e gestione di una carriera alias per gli studenti in transizione di genere | uno schema di accordo dl riservatezza

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 10 dicembre 2022) In Italia la riassegnazione di sesso eanagrafico è consentita dalla Legge 14 aprile 1982, n. 164: "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso". La persona che intende cambiare sesso eanagrafico, potranno richiedere un incontro a una delle strutture, delle Associazioni, dei presìdi che offrono servizi per il percorso di affermazione die iniziare un percorso, la cui durata è soggettiva, per giungere anche legalmente alla riattribuzione del sesso e delanagrafico. È bene precisare che solo al termine del percorso di affermazione disi potrà avanzare domanda al Tribunale competente per ottenere l’autorizzazione alla riassegnazione delanagrafico e al cambiamento del nome. Infotrans.it offre un elenco di strutture, presenti sul ...