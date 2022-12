Mayotte | è francese il buco nero delle migrazioni

Leggi su panorama

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un’isola in ostaggio di clandestini violenti che sovrastano i locali, pronti a lottare. Nel più lontano dipartimento d’oltremare di Parigi - in Africa - domina un pericoloso caos. Il poliziotto di Emmanuel Macron, quando sostiene che l’Italia per la questione Ocean Viking si è comportata da «Paese nemico», si dimentica di raccontare che con la sua incapacità a fronteggiare l’immigrazione clandestina sta portando la guerra civile in Europa. Il «poliziotto» in questione è il ministro dell’internoGérald Darmanin, che all’Assemblea nazionale ha puntato il dito contro l’Italia (è toccato poi a Macron e a Sergio Mattarella svelenire il clima con dichiarazioni di circostanza sull’anniversario del «patto del Quirinale», totalmente disatteso dai francesi), a poca distanza da un altro intervento: quello della deputata Estelle Youssouffa, per metà ...