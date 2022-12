Diriyah Tennis Cup 2022 | trionfa un cinico Fritz | battuto Medvedev con due tie-break

Si conclude con un bilancio di una vittoria e due sconfitte l'esperienza di Matteo Berrettini allaCup , il torneo di esibizione di Riyadh che funge di fatto da preparazione in vista del prossimo evento tennistico, la United Cup , erede della ATP Cup, in calendario tra dicembre 2022 ...Nel terzo set è il super tie - break a decidere le sorti della sfida e ancora una volta il polacco e lo svizzero, sui dettagli, fanno vedere qualcosa di meglio. Il 10 - 7 pone fine alla contesa, ma ...Taylor Fritz batte Daniil Medvedev in due set col punteggio di 7-6(5) 7-6(3) e trionfa nella ricchissima esibizione saudita del Diriyah Tennis Cup 2022. Il tennista statunitense e il rivale russo sono ...Il romano, in coppia con Rublev, cede solo al terzo set a Hurkacz e Stricker, che si aggiudicano così il torneo di consolazione. A seguire la finale del singolare ...