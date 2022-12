Vanity Fair Italia

... Pier Francesco Pingitore: tutti e tre intravidero in lui un prezioso compagno di. Valida ... che racconta di un uomo intenzionato a riacciuffare quei ricordi di cui l'lo sta ...Per chi si mette in, è importante ricordare di montare i pneumatici invernali o in ... camion a rilento in A23 a causa della neve in montagna Un nuovo nucleoalla Casa per Anziani di ... Alzheimer, viaggio nel villaggio in cui i malati vivono in libertà Uno e centomila, ma mai nessuno. La tenacia con la quale Leo Gullotta inseguì il sogno di diventare qualcuno sortì come risultato di diventare Uno; da quell'Uno, emanarono centomila sfumature caratter ...Venerdì 25 novembre Claudia Gandini, studiosa di chiara fama, relatrice insieme ad Anna Eccettuato in un incontro nell'aula magna dell'istituto ...