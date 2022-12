Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 dicembre 2022)del giorno sabato 10 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Eulalia che deriva dal greco Geo bene la devo parlare quindi parlare bene o ben parlante Il proverbio dice Chi perde la roba perde molto ma chi perde il cuore perde tutto sono una pioggia Emily Dickinson Amedeo Nazzari Eva Robin’s Noi andiamo a fare cioè Guarda oggi c’è veramente abbiamo visto subito addirittura anche Pensante la nostra cara che si mette a parlare di matrimoni Sara erano Vabbè poi salutiamo anche Federica salutiamo Lucy andiamo a salutare anche Claudio buon compleanno Giuseppe a Fabio e Arrow buonissima giornata anche a voi E allora pronti per il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 10 dicembre del 1901 quando vengono consegnati per la prima volta i premi Nobel cerimonia di consegna e quella che è considerata come l’encomio Massimo dell’epoca ...