Terremoto di 4 1 in Sicilia | paura a Catania | gente in strada

Tanta paura e gente in strada per la forte scossa diregistrata giovedì 8 dicembre alle 21:26, a dieci chilometri di profondità con epicentro a ...stata avvertito in molti centri della...Dalle prime verifiche effettuate non sono stati segnalati danni Scossa dioggi in. "A seguito dell'evento sismico registrato questa sera, alle ore 21:26, tra le province di Catania e Ragusa, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con magnitudo ...CATANIA 98 DIC. - Una scossa di terremoto in Sicilia è stata registrata intorno alle 21:30 con epicentro a Mazzarrone, fra Catania e Ragusa. Non risultano danni a cose o persone. "A seguito dell’event ...Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 21:26 di questa sera in provincia di Catania, ...