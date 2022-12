Skoda Enyaq RS iV - Sempre comoda | più reattiva

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La gamma dellapiù completa: disponibile a trazione posteriore o integrale con due tagli di batteria e due tipologie di carrozzeria (Suv tradizionale oppure suvcoupé a cinque porte), l'elettrica ceca si distingue per il confort e la grande abitabilità di bordo, ma non rinuncia a un pizzico di sportività e grinta in più con l'allestimento RS all'apice della gamma. In arrivo nella primavera del 2023 anche sullastandard, la RS vanta due motori, uno per asse per realizzare la trazione integrale, e una potenza che tocca un picco di 299 CV e 460 Nm di coppia. Abbastanza per passare da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e raggiungere i 180 km/h di velocità massima (autolimitata). più. Anche in questo allestimento RS, laprivilegia la comodità di marcia al ...