Roma | chiuso in una busta e gettato nel cassonetto | Jack salvato da un passante

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Era destinato ad una morte certa, un meticcio maltese di piccola taglia legato dentro unachiusa e sigillata, poi abbandonato in undei rifiuti del quartiere Alessandrino. Il cucciolo non poteva muoversi, il suo destino era praticamente segnato, il camion dei rifiuti Ama lo stava per triturare insieme ai rifiuti., cucciolo abbandonato in appartamento tra feci e urine: stava per morire di fame I disperati guaiti die il fortuito intervento di una signora I fatti sono avvenuti lo scorso mercoledì e ildove è stato trovatosi trova in via Aufidio Namusa, tra via Casilina e la stazione metro Alessandrino. Il cane guaiva ininterrottamente per cercare di rompere lanella quale era stato costretto e ...