MotoGP | Luca Marini | “Vorrei una moto più difficile da guidare | così il pilota farebbe la differenza”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La stagione 2022 diha visto letteralmente dominare la Ducati: vittoria del titolo costruttori, vittoria del titolo piloti grazie all’incredibile rimonta di Francesco Bagnaia, una stagione da incorniciare dove le(compresi i team satelliti) del team di Borgo Panigale hanno fatto la(Ducati Mooney VR46) ha commentato in un’intervista riportata da Speedweek la stagione conclusa, soffermandosi sull’aspetto tecnico dellein costante sviluppo: “Ride Height Device (abbassatore della forcella anteriore, per avere maggiore velocità in uscita dalle curve, ndr)? Non sono propriamente a favore di questi dispositivi, ma i team e Dorna hanno deciso di adottarli, quindi va bene“., ...

... il commento di Giorgio Sernagiotto, che nell'edizione di gennaio si è preso anche la soddisfazione di superare di gran carrieraMarini, pilota dellain quel momento suo avversario: '......per festeggiare in Piazza Maggiore la stagione sportiva e i successi iridati di Ducati ine ... mentre l'attore e doppiatoreWard accompagnerà i presenti nella riscoperta della storia di ... MotoGP | Perché Luca Marini è molto più del fratello di Valentino Rossi Al termine della sua prima stagione in MotoGP il pilota del team Gresini Fabio Di Giannantonio si racconta in un’intervista esclusiva a Fanpage ...Il pilota della Yamaha ritiene che sia normale che gli spettatori non apprezzino ciò che un pilota deve affrontare in una dura stagione di MotoGP, e che alla gente non interessa quale sia il motivo.