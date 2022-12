Manovra | è corsa contro il tempo per arrivare all' approvazione entro fine anno

- Nella maggioranza ci sono ancora tensioni: presentati 617 emendamenti ma solo 200 potranno essere presi in considerazione entro ...Si apprende in serata che si starebbe valutando l'ipotesi di costituire una cabina di regia proprio per accelerare i lavori e superare gli ostacoli sulla. A guidarla potrebbe essere il ...Più in generale, nei prossimi giorni bisognerà sfoltire gli oltre 3 mila emendamenti emendamenti presentati alla Camera, di cui 617 della maggioranza. Ben 617 gli emendamenti voluti dalla maggioranza.Manovra 2023, le misure previste per la scuola. 400 milioni a disposizione dei partiti per le modifiche Di Continua la corsa per l’approvazione della Legge di Bilancio. La maggioranza sta discutendo ...