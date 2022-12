Inter | senti Barella | “È servito darsi un po’ di colpe”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tra i protagonisti degli ultimi anni nerazzurri, Nicolòsi apre in una lungavista alla Gazzetta dello Sport, in cui il centrocampista sardo fa il punto sullo spogliatoio dell’, il momento no che ha caratterizzato l’inizio di stagione e il rapporto con giocatori come Brozovic, Lukaku e Onana. Sui primi mesi di campionato,ha dichiarato: “Un campionato lo vince chi fa meno errori. Finora il Napoli non ne ha commessi, mentre noi ne abbiamo fatti tanti. Da un certo punto in poi però ci siamo riuniti per risolvere la questione tutti insieme e i risultati si vedono“. Della riunione fatta dai giocatoriisti però non viene rivelato tanto: “Ho una regola: non si parla di quello che succede nello spogliatoio. Però ci sono dei momenti in cui è bello, e serve pure, ...