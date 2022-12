Bernard Arnault ora è la persona più ricca del mondo e supera Elon Musk

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il fondatore di LVMH,, hato, proprietario di Tesla e Twitter, come uomo più ricco del. Questo cambiamento è stato determinato dalla classifica dei miliardari in tempo reale di Forbes. Il patrimonio netto diè sceso sotto i 185 miliardi di dollari; questo è stato il punto più basso dal 2021. La perdita di oltre $ 130 miliardi diè superiore al calo delle azioni della sua società di auto elettriche il 4 novembre 2021. Prima di annunciare di aver ordinato una grande quantità di auto Tesla, il patrimonio netto di Hertzva i $ 70 miliardi. Era anche inferiore al valore di $ 70,6 miliardi del 13 aprile 2022, quando annunciò la sua offerta per l’acquisto di Twitter ...

Nella tarda mattinata di mercoledì 7 dicembre sappiamo che, il re dei beni di lusso LVMH, è riuscito a effettuare il sorpasso con un patrimonio stimato nell'ordine di 185,4 miliardi ...Antoineè il secondogenito di, presidente e CEO di LVMH, conglomerato che controlla marchi iconici come Louis Vuitton, Tiffany & Co, Moet & Chandon e Bulgari.,...Antoine Arnault, primogenito di Bernard Arnault, patron di LVMH, è stato nominato CEO di Christian Dior SE e Vicepresidente del consiglio di amministrazione, in sostituzione di Sidney Toledano.(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Christian Dior SE, holding della famiglia Arnault che controlla il colosso del lusso LVMH, ha nominato Antoine Arnault come amministratore delegato e..