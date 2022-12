Belgio | nel letto per un anno con il marito morto | storia choc

Leggi su tvzap

(Di venerdì 9 dicembre 2022), nelper uncon il: una. Proprio come in un film horror, una vicenda agghiacciante. Protagonista una donna, che per unha continuato a dividere ilcon ildeceduto. Voleva restare con lui per sempre, non accettava la sua dipartita. Per questa ragione dormiva con il suo cadavere mummificato e mangiava nella loro cucina con la carcassa del loro cane «accucciata» sotto al tavolo come in una loro giornata tipo. A raccontare ogni dettaglio di questa surreale“Il Mattino”. Leggi anche l’articolo —>alle pompe funebri: lo dichiaranoma dopo 5 ore accade l’impensabile Per un ...