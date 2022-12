Quanti punti hanno fatto Simone Fontecchio e Paolo Panchero stanotte | entrambi decisivi in NBA

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Mentre in Italia era notte inoltrata, il Tricolore sventolava in terra statunitense sui parquet NBA. Una serata magica quella del Bel Paese nella massima lega americana:Banchero espettacolari e. Non ci stupiamo più del rookie, prima scelta al draft quest’anno: la stella degli Orlando Magic ha dato spettacolo nel supplementare siglando dieci dei suoi ventitrée trascinando la propria squadra al successo sui Los Angeles Clippers per 116-111. Più sorprendente la prestazione dell’ex Baskonia: miglior partita in carriera oltreoceano per l’ala degli Utah Jazz, 18e, soprattutto, la schiacciata decisiva ad un secondo dalla fine per battere i campioni in carica Golden State Warriors. GLI SCORE DI BANCHERO E...