Programmi TV di stasera | giovedì 8 dicembre 2022 La Finale di X Factor in simulcast su Sky Uno e TV8

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Francesca Michielin e i giudici di XRai1, ore 21.25: Purchè Finisca Bene – Diversi come Due Gocce d’Acqua - 1^ TV Film TV del, di Luca Lucini, con Alessio Lapice, Chiara Celotto, Thomas Trabacchi, Susy Del Giudice. Trama: Gaetano, giovane rampollo di una nobile famiglia partenopea, deve salutare l’amata Napoli per trasferirsi a Francoforte dove lo attende un prestigioso lavoro deciso per lui da suo padre. Ma i suoi piani vengono sconvolti da un incidente che coinvolge Sharon, una bella ragazza di umile estrazione, che distrugge l’amata auto d’epoca di famiglia. Per tenere nascosto l’accaduto, Gaetano è costretto a esaudire tutte le richieste di Sharon e la vicinanza tra i due ragazzi, così diversi, diventa anche un’occasione per cambiare le loro vite. Rai2, ore 21.20: Che c’è di Nuovo Attualità. Tra i temi della ...

Libero Magazine

FILM THRILLER DA VEDEREIN TV Duplicity, ore 21:00 su Sky Cinema Romance Clive Owen e Julia ... IIN CHIARO FIFA World Cup 2022, quarti di finale, ore 19:45 su Rai 1 Gara valevole per ...Guida tv di venerdì 9 dicembre: idella sera Rai 1 18:10 - L'eredita' - Sfida al campione ... IT 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 207 - PARTE 3 - 1aTV 20:30 -ITALIA 21:20 - QUARTO GRADO 00:... Stasera in TV: film, serie e programmi di giovedì 8 dicembre Dopo due giorni di pausa, torna il Mondiale e adesso si fa ancor più sul serio: ne sono rimaste otto in corsa, entro le 23 di stasera altre due lasceranno il Qatar. Oggi alle 16 iniziano ...In dubbio la presenza fisica del dottor Cremonesi ( presidente regionale SIMEU). Sul tavolo l'ipotesi in presenza dell'ex primario del Santa Maria De Franceschi ...