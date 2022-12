Michel Foucault | l’inesausta rete del pensiero critico

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Otto nuovi importanti volumi di inediti di, di cui quattro già pubblicati in Francia, attendono la traduzione in Italia. Parliamo de La sexualité che contiene due corsi tenuti L'articolo proviene da il manifesto.

Micromega

Sulla scia di Jeremy Bentham, ma, soprattutto diche fece del Panopticon il modello e la figura del potere contemporaneo che non si cala dall'alto, ma pervade da dentro la società ...non cita né una né l'altro, ma è debitore a entrambi quando a metà degli anni Settanta afferma che la sessualità non è un dato stabile della natura umana, ma muta nella storia. ... Kant, Foucault, Habermas: che cos’è l’Illuminismo PORTO SANT'ELPIDIO - La rassegna vuole condurre ad una riflessione sulla libertà e sulla possibilità di sottrarsi dalle maglie del potere attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la filosofia ...Katherine Angel, famosa saggista e studiosa di psichiatria, sessualità e femminismo al Birkbeck Institute for Gender and Sexuality di Londra, riflette ...