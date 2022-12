La Gazzetta dello Sport

Una nuova pista per il centrocampo della. Spunta Hidemasa Morita tra gli obiettivi biancocelesti per il mercato di gennaio. Il 27enne centrocampista giapponese, in forza ai portoghesi dello Sporting, si è messo in mostra al Mondiale. ...Lo Scudetto del 2018" Lautaro, l'agente: "finora ha giocato con le infiltrazioni" MercatoCheddira,l'attaccante del Bari Ufficiale Lecce rinnovo Gonzalez: la mezzala firma fino al 2027 ... Lazio, piace Morita. Ma tutto è legato alla cessione di Luis Alberto Il tecnico Sarri vuole rinforzi in mediana. La duttilità del giapponese lo intriga anche per rilanciare Marcos Antonio. Ma l’indice di liquidità obbliga il club a vendere prima di comprare ...Mattinata di allenamento per la Lazio in quel di Formello. Ciro Immobile a riposo: ecco il report della seduta Mattinata di allenamento per la Lazio in quel di Formello. Ciro Immobile a riposo, ma nes ...