In caso di pericolo chiamate Josko Gvardiol

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Della disastrosa prestazione di Lukaku con la Croazia ricordiamo quattro errori non forzati, in cui l’attaccante belga ha sbagliato per mancanza di forma, coordinazione, riflessi, ma c’è stata un’altra grande occasione con cui la storia di quella partita sarebbe potuta cambiare. Un’occasione in cui Lukaku non è riuscito neanche a tirare. È arrivata un minuto e mezzo dopo il novantesimo ed è nata da una deviazione sfortunata di Borna Sosa, che su un cross da sinistra di Castagne perde l’equilibrio e per anticipare Thorgan Hazard sul secondo palo finisce col lasciare la palla rimbalzante nell’area piccola. Il cross aveva sorvolato Lukaku, marcato stretto da, ma la deviazione ...