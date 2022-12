Gubbio | acceso l' albero di Natale più grande del mondo | oltre 750 metri

(Di giovedì 8 dicembre 2022), in provincia di Perugia, l'dipiùdel, sancito dal Guinness dei Primati nel 1991. Come da tradizione, le luci si sono illuminate la sera del 7 dicembre. Con...

L'albero di Natale più grande del mondo di, frutto dell'ingegno e del lavoro degli "alberaioli" eugubini, è statodal vicepresidente della giunta Tesei, Roberto Morroni. 750 metri di altezza che occupano 130 metri quadri della ...Albero, ruota, proiezioni e golosità,si trasforma in "Città del Natale" per 50 giorni " L'albero è il simbolo dell'ingegno eugubino " ha dichiarato il sindaco Filippo Stirati " nato da un ...(LaPresse) Acceso a Gubbio, in provincia di Perugia, l'albero di Natale più grande del mondo, sancito dal Guinness dei Primati nel 1991. Come ...Roma, Milano, Venezia, Gubbio, Salerno: ecco alcuni degli alberi di Natale più belli da ammirare durante le festività ...