Dove e a che ora vedere la finale di X Factor 2022 su TV8 in diretta e streaming

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Dopo mesi di duro lavoro e vari step, tra audizioni, bootcamp, last call e live show, l’avventura di Xsta per giungere al capolinea. E oggi, giorno dell’Immacolata, andrà in onda l’attesa: chi dei talenti rimasti in gara riuscirà a vincere e a firmare un bel contratto discografico, che gli consentirà di entrare nel mondo della musica? Ma, soprattutto,e a che oral’ultimo appuntamento intv? Questo, sicuramente, è quello che si stanno chiedendo in molti, soprattutto quelli che non hanno l’abbonamento alla pay tv: si perché il talent show è targato Sky. Ma una buona notizia c’è: laandrà in onda in simultanea anche su TV8, quindi in chiaro. E gratis. Anticipazioni X, giovedì 8 la ...