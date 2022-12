Diriyah Tennis Cup 2022 | Stan Wawrinka batte Matteo Berrettini nel particolare format d’esibizione

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Nella mattina dedicata agli ottavi di finale dellaCup, torneo di esibizione in scena in Arabia Saudita,è stato battuto da. Lo svizzero prevale nelprevisto per la mattina, in attesa dei quarti: si gioca al meglio dei tre super tie-break a 10 punti. In questo caso l’elvetico va di rimonta per 5-10 10-4 10-6 e incontrerà il russo Andrey Rublev nei quarti del pomeriggio. Nel primo super tie-breaks’invola fin dal 2-4, riuscendo a vincere otto dei successivi nove punti. Ben diverso è l’andamento degli altri due:, nel secondo, va sul 4-0 e poi chiude 10-4, mentre nel terzo rompe l’equilibrio dal 3-3 in poi e riesce a terminare con successo il confronto in 35 ...

