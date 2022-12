Calciomercato Inter | tre opzioni per Handanovic

Commenta per primo L'prepara un altro sgarbo alla Roma dopo aver prelevato Henrikh Mkhitaryan a parametro zero la scorsa estate: come riporta Il Corriere della Sera , i nerazzurri pensano seriamente a Chris Smalling ...D'altronde basta l'per avere ogni giorno pieno di impegni e pensieri. Ma se Elkann lo chiamasse, probabilmente Marotta non potrebbe dire di no, perché è lui che lo aveva voluto alla Juve ed è ...I 'senza Mondiale' sono tutti i tifosi che ieri mattina si sono svegliati scoprendo che non era in programma nemmeno una partita in Qatar e che un attimo dopo, facendo due rapidi ...Il Liverpool dopo Arthur guarda ancora una volta in Serie A per il proprio centrocampo. Occhi su una delle sorprese di questi Mondiali ...