Ponte sullo Stretto | Salvini in pressing | l’Ue apre

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Se fronte manovra arrivano cattive notizie, Matteoalmeno può tirare un sospiro di sollievo sul, “Il“è parte delle Ten-T. E’ un collegamento essenziale, si può vedere nella mappa”, ha detto nelle scorse ore la commissaria europea ai Trasporti Adina Valean, in conferenza stampa a Bruxelles. “L’inclusione” delnelle reti transeuropee, continua, “c’era già”. Con il ministro Matteo“abbiamo discusso ieri i prossimi passi: ci siamo detti pronti, aspettando un progetto solido e valido, a finanziare la prima degli studi di fattibilità. A parte avere una linea sulla mappa, serve un progetto”, per poi “iniziare la fase preparatoria alla costruzione”, ha ...

... ma non quest'anno: calato il sipario, scende la nottezar Boris. E così, per il menu ... la Crimea era stata annessa da un bel po' ed era già in corso la guerra nel Donbass, ma ilculturale ...Se fronte manovra arrivano cattive notizie, Matteo Salvini almeno può tirare un sospiro di sollievo sulStretto, . "IlStretto "è parte delle Ten - T. E' un collegamento essenziale, si può vedere nella mappa", ha detto nelle scorse ore la commissaria europea ai Trasporti A dina ...È durata venti giorni la serenità sulla Marmolada: ieri mattina è tornata la paura, dopo le venti settimane di chiusura seguite alla strage del 3 luglio. Una valanga, con ...“Privata” del mercato Ue, la Russia è a caccia di nuovi clienti per il suo petrolio fra Cina, India e Turchia. L'economia italiana crescerà nel 2022 e 2023, ma ritmi diversi e con lo spettro dell'infl ...