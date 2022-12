Napoli | Rrahmani sempre più in forma | la situazione del difensore

...agli infortunati, Juan Jesus e Sirigu. Ecco la prima novità tattica, il 4 - 2 - 3 - 1 che il tecnico di Certaldo non è riuscito a lanciare con continuità in questo avvio di stagione.(...Gli azzurri ritornano in campo dopo 25 giorni oggi (18.45) l'amichevole contro l'Antalyaspor Kvaratskhelia c'è, nessun rischio suL'allenatore: " Lavoriamo per crescere ...Il difensore del Napoli Amir Rrahmani sta recuperando da un infortunio avvenuto durante la gara contro la Cremonese ...92' - Zedadka si invola sulla sinistra, diagonale respinto da Yamak, sulla respinta ci prova Zerbin ma ancora Yamak respinge con la gamba. 90' - Batte la punizione Ndombele, palla centrale ma Yamak no ...