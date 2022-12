Minacce di morte a Meloni e figlia | denunciato un uomo

Roma, 7 dic. " "#UnaPerTutteTuttePerGiorgia è l'hashtag lanciato da Azzurro Donna in risposta alledied agli insulti, che da mesi continuano ad arrivare al Presidente Giorgia Meloni, non in quanto premier e quindi non sulle cose che fa, ma sulla donna Giorgia Meloni. Gravissime ......a vita Liliana Segre ha presentato alla caserma dei carabinieri di Milano 24 denunce per... spesso di carattere antisemita e contenenti auguri di". .La senatrice a vita ha presentato le denunce ai carabinieri. Un mese fa aveva preannunciato la volontà: "Per lungo tempo ho scelto il silenzio, adesso ho cambiato". Indagini in corso ...VIDEO - "God save the king" al funerale di Elisabetta, Carlo non smette di fissare la bara di sua madre In seguito alla morte della sovrana più amata ... LEGGI ANCHE: Meghan Markle a Londra era ...