Giovanni Allevi ai fan | ' La vostra energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia'

Un messaggio di ringraziamento ai fan. Questo il post su Instagram di, che dal letto dell'ospedale, ha deciso ...Il compositoredal letto dell'ospedale dove si sta curando per un mieloma ringrazia tutti quelli che gli hanno mandato un messaggio: "Vi ringrazio con tutto il cuore per la miriade di ...Un ringraziamento commosso ai suoi fan per i moltissimi messaggi ricevuti. Il compositore Giovanni Allevi dal letto dell’ospedale dove si sta curando per un mieloma ..."Vi ringrazio con tutto il cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato. Mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia. Vi ...