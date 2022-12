Gf Vip 7 | Oriana Marzoli tra Antonino Spinalbese e Luca Onestini? Parla Alfonso Signorini e svela un retroscena inedito

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dopo aver chiarito alcune vicende che riguardano l’attuale Grande Fratello Vip, il conduttoreha detto la sua su alcune coppie nate all’ìnterno del reality. In particolare, su, non ha avuto parole gentili, considerato il suo comportamento avuto con le donne della Casa negli ultimi due mesi. Secondo, trae Ginevra, l’hair stylist sceglierà sempre sé stesso:e Ginevra, chi vince tra le due? Nessuna.è un inguaribile rubacuori bisognerebbe chiedere a Belen chi è il vero. Lui ha una passione oltre all’amore per la figlia: ama le donne. Alla fine non l’avrà vinta nessuna delle due. Pensavo fosse più forte e strutturata ed invece dimostra tutta la fragilità di ...