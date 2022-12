George Re della Giungla? | Brendan Fraser seguì una dieta devastante | Mi aveva mandato il cervello in pappa

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tornato meritatamente alla ribalta dopo anni di buio,ha parlatomolto restrittiva seguita per il film del 1997 e di come gli avesse provocato gravi perdite di memoria.ha svelato alcuni incredibili retroscena suRe?, film basato sull'omonima serie animata di Tarzan che all'epoca incassò 170 milioni di dollari al box-office. Per l'occasione,sfoggiò un fisico statuario frutto di unache gli ha creato perdite di memoria. A quanto pare, il restrittivo regime nutritivo seguito per il film mise a dura prova il suo. Ai microfoni di Variety...