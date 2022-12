Genoa | Prandelli | «Gilardino non mi sorprende | ha grandi qualità»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Cesaresi complimenta con Albertoe gli fa gli auguri per il nuovo incarico come tecnico delCesare, al Secolo XIX, ha parlato così della nomina di Albertocome nuovo tecnico del. LE PAROLE – «Ha sempre avuto, sono felice per lui, gli auguro di diventare un grande allenatore con il. Sorpreso dal fatto che sia diventato allenatore? No ma devo dire che sono stato per anni compagno di squadra di Mondonico e mai avrei detto che sarebbe diventato tecnico. Guardate poi che carriera ha fatto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

