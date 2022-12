Cannavaro sfida Pecchia | i bookmakers credono poco nel Benevento

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la sconfitta subita in casa dal Palermo, ilva a Parma a caccia punti fondamentali per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. Al momento, infatti, i campani sono parte del folto gruppo di fondo classifica, con soli tre punti di vantaggio sul Perugia ultimo. Di fronte, però, ci sarà il Parma diche puntano alla promozione e nonostante un rendimento altalenante, occupano la quarta posizione in classifica. Per questo i betting analyst di 888sport.it vedono a 4,20 il successo esterno, contro quello dei padroni di casa fissato a 1,85. Alta anche la quota del pareggio,a 3,40. Difficile l’Over, proposto a 2,07, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 1,72. Grande equilibrio invece tra Goal, a 1,88, e No Goal a 1,85. Tra i risultati esatti prevale l’1-1 a 6,50, seguito a ruota ...

