Ultime Notizie – Qatar 2022 | Portogallo stende 6-1 la Svizzera

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dimostrazione di superiorità in tutti i settori per ilche chiude il primo set con la, si impone 6-1 negli ottavi di finale di. Con Cristiano Ronaldo in panchina e il suo sostituto Goncalo Ramos autore di una tripletta alla prima da titolare al mondiale, i lusitani si qualificano per la quarta volta nella sua storia per i quarti di un Mondiale, dove sfiderà il Marocco, giustiziere della Spagna, per un posto in semifinale. Gara senza storia fin dall’inizio allo Stadio di Lusail di Al Daayen, con la squadra di Fernando Santos che già al 2? con Bruno Fernandes prova ad andare in vantaggio. Il gol arriva poco dopo: al 17? va in rete Gonçalo Ramos. L’attaccante del Benfica riceve palla dentro l’area da Joao Felix e scaglia il pallone sotto l’incrocio da posizione decentrata, sorprendendo ...