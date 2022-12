Pia Balotelli è diventata bellissima | lunghe trecce e in posa come mamma Raffaella Fico

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) Piaoggi, la figlia di Marioha compiuto dieci anni e sui social non sono mancati gli auguri die papà. Per Pia i genitori hanno organizzato un party a tema Stranger Things, la serie televisiva statunitense del 2016 ideata dai Duffer Brothers e distribuita da Netflix. Unatorta decorata con i personaggi della famosa serie televisiva, dolci e un allestimento bellissimo per il compleanno di Pia. “Amore della mia vita auguri!”, ha scritto il calciatore del Sion condividendo nelle sue Instagram Stories una foto che lo immortala accanto alla figlia avuta dalla showgirl. Leggi anche: “Per tutta la vita”. Mario, l’ultima decisione è ...