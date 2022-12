Londra | 25enne di Fondi picchiato | è in coma | genitori informati via Facebook

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – Massacrato a cazzotti e lasciato per terra sul retro di un pub a. È il dramma, raccontato da ‘Leggo’, di Marco Pannone, 25 anni, originario diin provincia di Latina, che si trova innel reparto di terapia intensiva del King’s College Hospital dove è stato operato d’urgenza con l’asportazione di una parte della calotta cranica nel disperato tentativo di salvarlo. Tutto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Brixton, quartiere nella zona sud ovest della City, ma la dinamica ancora non è stata chiarita. La famiglia di Marco, che vive ada 6 anni, è stata avvisata sabato mattina, suda un amico del ragazzo, riferisce ancora Leggo, un messaggio scioccante arrivato sul profilo della sorella maggiore dove si diceva solamente che Marco era stato ...

