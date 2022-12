Gf Vip 7 | ex Vippone si scaglia contro Alfonso Signorini | “Hai riempito pagine e pagine di una tv orrenda | ti sei chinato a…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nel corso della puntata del Gf Vip 7 andata in onda ieri sera il conduttoreha annunciato che Ginevra Lamborghini rientrerà in casa per una settimana. La Vippona come ben sappiamo era stata squalificata a seguito di alcune affermazioni pesanti nei confronti di Marco Bellavia. Il rientro di Ginevra nella casa e il trattamento che le è stato riservato non è stato visto di buon occhio da Stefano Bettarini, che era stato squalificato anni fa dal reality per alcune dichiarazioni ritenute inaccettabili, e dopo la squalifica non gli era stato concesso nemmeno di essere presente in studio. Già nelle scorse settimane Bettarini aveva manifestato il suo disappunto, ma questa volta, sul suo profilo Instagram, si èto: Ci si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo ...