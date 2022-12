(Di martedì 6 dicembre 2022) La vita è complessa, unica e misteriosa, proprio per questo ci offre tantissime possibilità di cambiare, mutare e iniziare da capo. Lesulraccontano proprio questo aspetto dell’esistenza e la possibilità, anche dopo aver sbagliato, di lasciarsi alle spalle tutto e ripartire. Tornare indietro infatti è impossibile, ma abbiamo la possibilità di superare i momenti più difficili in un modo: andando avanti e riprendendo a. Questo accade quando abbiamo una delusione d’amore, quando troviamo un ostacolo sulla nostra strada oppure quando ci sentiamo tristi. Con la giusta mentalità infatti è possibile dare una svolta meravigliosa al nostro cammino. DiLei ha raccolto le migliorisul, pronunciate e scritte da poeti, scrittori, intellettuali, artisti e personaggi ...

DiLei

Periodi che se ne fregano degli algoritmi che pretendonobrevi minimali, suggellate da ... dove tutto è sterile, perché conta solo la tecnica, come la celebrity che sfilared carpet e si ...A tal proposito, ecco lemare più suggestive che ci siano. . Chi non ha mai visto il mare alle sei del mattino, non conosce il mare (Anonimo). Era quasi l'alba. La nebbia fluttuava... Frasi sul ricominciare: citazioni e aforismi per vivere, sorridere e amare Gli appunti di Giorgia, la rubrica lanciata da Meloni domenica, fa ancora discutere. E' sicuramente una novità nel panorama politico: un ...Candidato all'Oscar, arriva nelle sale italiane l'8 dicembre: è il racconto di un processo, ma in realtà è un viaggio nella complessità della psiche umana e ...