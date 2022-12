Fedez | “Il tumore? Spero di non dimenticarlo mai” Poi parla di X Factor e della moglie Chiara Ferragni

(Di martedì 6 dicembre 2022) La malattia, il ritorno a X, ora il nuovo singolo e presto anche laco-conduttrice del Festival di Sanremo: questi ultimi mesi sono stati permolto importanti, nel bene e nel male. Nelui stesso in una lunga intervista rilasciata al Corriere, il quale lo ha definito “disincantato al limite del distaccato, stringato al limite dell’annoiato, quasi fosse circondato da una muta di nemici che gli dà la caccia”. Fin da principio, infatti, l’interprete va dritto al punto senza tanti giri di parole: “La vena commerciale soffoca quella artistica? È un problema che non mi pongo, altrimenti non farei quello che faccio”. Esordisce così il rapper milanese, classe 1989. Poi aggiunge: “Credo che la rincorsa ai like possa diventare un’ossessione. La prima a soffrire di questa sindrome è proprio la stampa ...

