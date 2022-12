Fatevi un regalo | andate a vedere “Cantando Sotto la Pioggia” al cinema

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) Solo pochissimi giorni fa è stata pubblicata l’edizione 2022 della classifica della rivista “Sight & Sound”, aggiornata ogni dieci anni dal 1952 con la lista dei cento migliori film della storia del. Da cui non manca mai tra le primissime posizioni, questa volta è decimo,la(Singin’ In The Rain), il più celebre musical della storia del, uscito esattamente settant’anni fa, nel 1952. Per celebrare degnamente l’anniversario, la Cineteca di Bologna ha deciso, nel suo ampio carnet di titoli del “Ritrovato”, di riportare in sala in una magnifica versione restaurata in 4k dalla Warner Bros., il capolavoro diretto (e coreografato) a quattro mani da Stanley Donen e Gene Kelly – quest’ultimo ovviamente anche indiscusso protagonista del film –, ...