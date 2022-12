ESPUGNATO IL MARASSI!!!

Leggi su seriea24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Parte forte il Genoa ma i granata sono attenti, nessuna occasione nel primo quarto d’ora di gioco. Ci prova Aramu con un sinistro piazzato al 16°, ci mette la manona Kastrati. Azione avvolgente del Genoa ma c’è ancora Kastrati, vola a dire di no sul sinistro tagliente di Strootman destinato all’angolino!Questa l’unica scintilla del primo tempo, Citta che non riesce a portarsi dalle parti di Semper.Ripresa che parte senza nessun cambio. Faticano entrambe le formazioni a creare pericoli, difese che la fanno da padrone dopo un’ora di gioco. VANTAGGIO CITTA AL MINUTO 62! SEMPRE ANTONUCCI!!! Grande diagonale del 10 granata che chiude di prima intenzione col destro su imbeccata di Danzi! Pairetto con un orecchio al VAR prima di riprendere ma è tutto buono! Reazione rabbiosa ora del Genoa che ha cambiato davanti, Coda per Puscas. Gudmundsson solo davanti a Kastrati ma è mostruoso ancora una ...