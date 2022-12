Dead Space Remake | il nuovo video gameplay mostra i primi 18 minuti del gioco

Leggi su screenworld

(Di martedì 6 dicembre 2022) Manca ormai meno di due mesi all’uscita di: per rendere l’attesa più sopportabile ai numerosi fan della serie, Electronic Arts e Motive Studio hanno pubblicato sul canale YouTube di IGN uncon i18del. Siamo dunque in grado di osservare più attentamente alcune delle novità apportate dallo studio canadese a questo classico dell’horror, e già annunciate in altre occasioni. Nelassistiamo all’arrivo del protagonista Isaac Clarke e del suo team sull’astronave mineraria USG Ishimura, andata misteriosamente in silenzio radio in seguito a un apparente guasto meccanico. Poco dopo il loro disastroso atterraggio, però, essi si renderanno conto che la nave è ...