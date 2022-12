Arrivano sul mercato le nuove Suzuki GSX-8S e V-Strom 800DE

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 dicembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Dopo aver conquistato i visitatori dell’ultima edizione di Eicma e raccolto ampi consensi da parte del pubblico, le due principali novitàMoto per la stagione 2023 sono pronte a entrare sul. Con l’aggiornamento del listino del 5 dicembre entrano, nelle rispettive categorie, la GSX-8S e la V-. La filante GSX-8S, che si distingue nel suo segmento per le misure generose della ciclistica, per la grande abitabilità e per la dotazione completa, è venduta a 8.900 Euro. La V-, che allarga la gamma Sport Enduro Tourer affiancando le V-650 e 1050, ha un prezzo di listino pari a 11.500 Euro, con un equipaggiamento al top. Componentistica e accessori assecondano una grande vocazione al turismo anche in coppia e ...