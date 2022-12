(Di martedì 6 dicembre 2022) Gli eventi datati 6Lo scorso 20 novembre vi abbiamo parlato di Wolfgang Kneib, ex portiere del Borussia Monchengladbach che quel giorno ha compiuto settant’anni. E’ venuto al mondo sedici giorni prima di Christian Kulik, il quale con i ‘Fohlen’ ha festeggiato tre Bundesliga, due volte la Coppa Uefa e una Coppa di Germania. Il 61942 era nato Roberto Ranzani, dieci presenze in Serie A con la Spal e cento in B tra estensi, Genoa e Reggiana. Oggi è il decennale dalla scomparsa di Luigi Bonizzoni, soprannominato “Cina”, allenatore del Milan campione d’Italia nel 1959 (assieme a Gipo Viani): 294 panchine nel massimo campionato e 108 nel torneo cadetto. Ed esattamente trent’anni fa esordiva con la Roma il portiere Patrizio Fimiani, nella vittoria di misura dei giallorossi sul Parma. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo ...

Comune di Quartu Sant'Elena

Martedì 06/12/2022 Appuntamenti : Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi Consiglio dell'UE - "Economia e finanza": la Commissione presenterà la sua comunicazione ...Martedì 06/12/2022 01:30 Giappone : Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,5%; preced. 1,8%) 08:00 Germania : Ordini industria, mensile (atteso 0,1%; preced. - 2,9%) 14:30 USA : Bilancia commerciale ANCHE NEL MESE DI DICEMBRE DUE LABORATORI CREATIVI PER I BAMBINI IN BIBLIOTECA Si registra assenza di precipitazioni. Meteo Passo dello Stelvio 3 giorni Martedì 6 Dicembre: giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, temperatura minima -20°C, massima -8°C. Nel ...Genova – La data cerchiata sul calendario è il 18 dicembre. Potrebbe essere il giorno in cui Brando Benifei si candiderà a segretario del Pd. L’eurodeputato, parlando con chi è a lui più vicino, non n ...